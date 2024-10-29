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​Руслан Кухарук анонсировал создание Молодежного правительства Югры

В Югре создадут Молодежное правительство

​Руслан Кухарук анонсировал создание Молодежного правительства Югры
Фото t.me/kuharuk_ruslan

На заседании правительства Югры были приняты решения по 30 вопросам, касающимся социальных инициатив, лицензирования недр, расширения молодежных возможностей и обновления инфраструктуры в регионе. Об этом рассказал губернатор автономного округа Руслан Кухарук.

Для расширения социальной поддержки многодетным семьям предложено разработать механизм на муниципальном уровне, который позволит бесплатно посещать культурные и спортивные учреждения Югры, включая музеи, парки, выставки и спортивные объекты. Важное изменение коснулось также порядка обеспечения питанием детей из многодетных семей. Теперь право на двухразовое питание в образовательных организациях региона распространяется на студентов от 18 до 23 лет, что расширяет охват поддержки и отвечает нуждам учащейся молодежи.

В ответ на запрос от молодых жителей автономного округа принято решение о создании Молодежного правительства Югры, которое станет платформой для вовлечения молодежи в процессы принятия решений в регионе. «Считаю, что работа в сфере молодежной политики должна вестись с непосредственным участием молодых людей, учитывать их запросы и требования, в том числе в рамках разрабатываемого национального проекта «Молодежь и дети», – отметил глава региона. Департаменту молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей поручено информировать общественников и активистов о критериях и процедуре отбора в Молодежное правительство, чтобы дать возможность молодежи активно участвовать в развитии региона.

По предложению муниципалитетов в государственную программу Югры «Управление государственным имуществом» внесены изменения, которые предполагают приобретение четырех объектов недвижимости в 2025 году в рамках программы «Сотрудничество». На их базе будут расположены: молодежный центр в Федоровском, спортивную школу в Сургуте, библиотечно-информационную систему в Нягани и региональный центр психолого-педагогической помощи в Ханты-Мансийске.


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Сегодня в 12:39, просмотров: 184, комментариев: 0
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