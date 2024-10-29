Авиакомпания «ЮТэйр» массово задерживает рейсы в городах ХМАО

В авиакомпании «ЮТэйр» продолжаются проблемы с массовыми задержками рейсов в городах ХМАО. Пассажирам приходится ждать вылет больше суток.

Так, рейс из Сургута в Игарку должен быть состояться вчера в 8:50, но его перенесли на 8:00 следующего дня, сообщает 86.ru. Однако на сайте городского аэропорта вновь сообщают о задержке до 14:00. Также наблюдаются проблемы с полетами в Пермь, Ташкент и Уфу.

Кроме того, 28 октября, рейс из Сургута в Омск задержали почти на четыре часа. Самолет в Тюмень, который должен был вылететь в 18:45, отправился в 22:30.

В Нижневартовске вылет в Омск задержали на 11 часов из-за подготовки самолета, а рейс в Екатеринбург перенесли на два часа.

Из Ханты-Мансийска на более позднее время отложили четыре рейса − в Каму, Согом, Горнореченск и Пырьях.