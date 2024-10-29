Жительница Югры устроила пожар в мэрии Мегиона по указанию мошенников

В ХМАО местная жительница устроила поджог в здании администрации Мегиона и пыталась поджечь несколько служебных машин возле местного отдела полиции. На нее возбудили уголовные дела о хулиганстве и умышленном уничтожении чужого имущества, сообщили в пресс-службе УМВД по Югре корреспонденту ТАСС.

«В Мегионе произошло возгорание одного из административных зданий города. Также женщина облила три припаркованных служебных автомобиля возле городского отдела полиции, один из которых подожгла. Сотрудниками полиции незамедлительно была установлена и задержана жительница города 1986 года рождения. В отношении нее возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога)», ‒ сказал собеседник агентства.

По словам спикера, подозреваемую задержали. При поджоге никто не пострадал. По предварительной информации, женщина действовала по указанию мошенников.