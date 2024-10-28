Полпред президента в УрФО завершил первую рабочую поездку в Югру

Недавно назначенный полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога совершил первый рабочий визит в Югру в новом статусе. Его встретил и сопровождал в ходе двухдневной работы в Ханты-Мансийске и Сургуте губернатор Руслан Кухарук. Началось все с рабочей встречи двух руководителей, в ходе они обсудили ключевые аспекты социально-экономического развития региона, включая реализацию масштабных проектов и поддержку участников специальной военной операции.

Руслан Кухарук рассказал гостю, что Югра занимает первое место в России по добыче нефти и производству электроэнергии, что, несмотря на санкционное давление, позволяет региону продолжать планомерное развитие. В этом году объем налоговых поступлений округа в консолидированный бюджет России вырос на 49% по сравнению с прошлым годом.

Артем Жога подчеркнул значимость округа как ключевого топливно-энергетического центра страны и выразил уверенность в том, что регион продолжит развиваться, сохраняя стабильность и поддерживая высокое качество жизни своих граждан. Он отметил, что Югра является лидером не только в экономике, но и в поддержке участников СВО и их семей, заявив, что этот опыт Югры будет предложен к масштабированию на федеральном уровне.

В ходе визита Артем Жога и Руслан Кухарук посетили несколько крупных объектов топливно-энергетического комплекса. В числе первых стал научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана, одно из крупнейших кернохранилищ страны, где находятся образцы горных пород из более чем 5 000 скважин. На базе центра специалисты занимаются инновационной обработкой образцов, что позволяет создавать новые технологии добычи трудноизвлекаемых запасов. Губернатор отметил важность этого направления для региона и страны, подчеркивая его вклад в технологическое развитие нефтегазового сектора России.

Следующей точкой стал Центр управления добычей ООО «Газпромнефть-Хантос». В центре специалисты в реальном времени отслеживают состояние скважин, определяют оптимальные режимы работы и прогнозируют внештатные ситуации. Ежедневно система обрабатывает более трех миллионов параметров, что обеспечивает бесперебойную добычу и повышает производительность предприятия.

Также в ходе поездки полномочный представитель президента РФ посетил центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко, где был продемонстрирован FPV-дрон «Воган X», разработанный югорскими производителями.

«В рамках презентации также доложили о результатах работы на территории подшефной Макеевки (ДНР). Основной упор строители делают на восстановлении жилых домов, объектов социальной инфраструктуры», – рассказал Руслан Кухарук.

Также губернатор и полпред встретились с игроками следж-хоккейного клуба «Югра», который выступает в ранге действующего чемпиона. С 29 октября по 7 ноября в Ханты-Мансийске пройдет второй круг чемпионата России сезона 2024/2025, и следж-хоккеисты поделились своими планами на игры. В составе команды выступают участники СВО, для которых занятия следж-хоккеем являются частью реабилитационной программы. Губернатор подчеркнул важность дальнейшего развития таких видов спорта как средство физической и психологической поддержки для бойцов.

В рамках визита также прошло посещение центрального логистического пункта Гуманитарного добровольческого корпуса в Сургуте, где Артем Жога пообщался с волонтерами, занимающимися отправкой гуманитарной помощи. Со склада корпуса отправлено более 11 000 «посылок солдату» и 15 500 «коробок добра». Гуманитарные проекты и волонтерские инициативы округа, по словам Артема Жоги, служат примером для других регионов.

Рабочая программа в Сургуте завершилась визитом на одно из крупнейших предприятий округа – ПАО «Сургутнефтегаз». Генеральный директор компании Владимир Богданов провел для гостей экскурсию по Центру политехнического обучения, отметив, что центр уже подготовил более миллиона высококвалифицированных специалистов. «Сошлись с Артемом Владимировичем во мнении, что создание учебных центров на базе предприятий – это перспективный путь, который позволит не только готовить профессионалов своего дела, но и поможет в решении проблемы дефицита кадров», – прокомментировал Руслан Кухарук.

Завершая визит, полномочный представитель президента РФ выразил благодарность за проделанную работу и высокий уровень организации, отметив важный вклад Югры в экономическое развитие страны, поддержку добровольческих инициатив и качественную подготовку кадров для нефтегазового сектора.