Компания «Сургутнефтегаз» продает вахтовые автобусы с дефектами

Нефтяная компания «Сургутнефтегаз» выставила на продажу вахтовые автобусы за 600 тысяч рублей. Такая небольшая стоимость объясняется внушительным пробегом – больше 600 тысяч километров и другие дефекты, говорится в группе «Подслушано в Сургутнефтегазе» во «ВКонтакте».

«Двигатель – неудовлетворительное состояние, требуется текущий ремонт. КПП – повышенный шум, включение передач затруднено. Кабина – сквозная коррозия. Неисправность тормозной системы – не включается стояночный тормоз», – написали представители предприятия.

Также продавцы допускают, что есть еще и скрытые признаки износа.