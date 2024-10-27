В ХМАО прокуратура начала проверку после гибели ребенка в массовом ДТП

Накануне, 26 октября, в Нижневартовске при массовом ДТП погиб семилетний ребенок. Прокуратура ХМАО начала проверку по этому инциденту. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Прокуратура Нижневартовска организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб несовершеннолетний. По предварительным данным, 26 октября на Восточном объезде столкнулись три автомобиля. В результате ДТП семилетний пассажир одного из автомобилей погиб от полученных травм. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», – указали в сообщении.

По данному ДТП правоохранители возбудили уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сейчас прокуратура контролирует хода расследования.