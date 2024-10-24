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​Дума Югры утвердила два больших инвестиционных проекта в Нижневартовске и Сургуте

На октябрьском заседании думы Югры депутаты рассмотрели 18 вопросов

​Дума Югры утвердила два больших инвестиционных проекта в Нижневартовске и Сургуте
Фото t.me/kuharuk_ruslan

На 37-м заседании Думы Югры были рассмотрены 18 вопросов, касающихся важнейших аспектов социально-экономического развития региона. Среди обсуждаемых тем были капитальный ремонт многоквартирных домов, поддержка граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, а также реализация государственных программ в сферах культуры, искусства и молодежной политики. «Придерживаюсь мнения, что правительство и Дума Югры должны работать в постоянном диалоге», – подчеркнул после заседания губернатор Руслан Кухарук.

Одним из ключевых вопросов заседания стало одобрение двух новых инвестиционных проектов. Первый проект направлен на производство дизельного топлива из автомобильных шин и пластиковых отходов. Он поспособствует улучшению экологической обстановки в Нижневартовске и позволит создать 32 рабочих места. «Проект предусматривает переработку до 3650 тонн отходов в год и производство до 1850 тонн дизельного топлива», – говорилось в докладе. Объем инвестиций составит не менее 715 млн рублей, а налоговые отчисления в бюджет региона – не менее 66,7 млн рублей.

Второй инвестиционный проект связан с запуском в Сургуте производственного комплекса по выпуску фасонного проката мощностью 100 тыс. тонн в год. Соглашение, сроком на 10 лет, предполагает инвестиции в размере 1,68 млрд рублей. Инициатива предполагает создание не менее 352 рабочих мест и налоговые отчисления в бюджет Югры на сумму более 1,9 млрд рублей. «Этот проект – еще один шаг к развитию новой для округа металлургической отрасли», – отметил Руслан Кухарук.

«Развитие новых производств в нашем нефтяном регионе позволит диверсифицировать экономику региона, создать новые рабочие места, получить экономическую прибыль и экологическую пользу, так как речь идет о переработке вторичного сырья – резиновых шин для изготовления дизельного топлива и металлолома – для фасонного проката», – прокомментировала эти решения депутат от Сургута Ирина Урванцева.

Парламентарии заслушали доклад о результатах работы по поддержке граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Как сообщил депутат Николай Ташланов, в Югре с 2020 года в 9 раз сократилось количество проблемных объектов недвижимости, а число обманутых дольщиков уменьшилось в 5 раз – с 2193 человек до 418. «Четыре года назад в 2020 году в регионе было зарегистрировано 27 таких зданий, на 16 октября текущего года их числится всего три – в Сургуте и Нефтеюганске. За этот же промежуток времени в пять раз снизилось число обманутых дольщиков с 2193 человек до 418. С начала 2023 года властям удалось урегулировать вопросы по девяти объектам и восстановить права почти 700 югорчан», – подчеркнул Николай Ташланов.

На заседании также был утвержден законопроект о внесении изменений в законы, регулирующие бюджетный процесс и сферу культуры и искусства. Как отметила Ирина Урванцева, данные изменения направлены на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Одобрено также соглашение между Думой Югры и Народным Советом Луганской Народной Республики. Это сотрудничество будет способствовать укреплению деловых и дружеских отношений между регионами.

«Вместе с депутатами и членами Правительства Югры заслушал доклад главы Нягани Ивана Петровича Ямашева о социально-экономическом развитии города. В ходе дискуссии предложил депутатам рассмотреть возможность проведения Дней муниципалитетов в здании Думы. В рамках выступления глав организовывать тематические выставки с презентацией достижений и потенциала городов и районов автономного округа», – высказался Руслан Кухарук.


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24 октября в 22:40, просмотров: 786, комментариев: 0
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