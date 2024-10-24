Наталью Комарову включили в аграрный комитет Совета Федерации

Бывший губернатор Югры Наталья Комарова спустя месяц работы в Совете Федерации РФ на посту первого заместителя председателя комитета по социальной политике получила новую должность. Ее назначили первым заместителем председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

«Совет Федерации рассмотрел вопрос об изменениях составов комитетов палаты. Принято решение включить Андрея Деркача в состав Комитета СФ по обороне и безопасности, Наталью Мельникову − в состав Комитета СФ по социальной политике, Наталью Комарову − в состав Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В итоге Наталья Комарова избрана первым заместителем председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию», − говорится на сайте ведомства.

Ранее Наталья Комарова стала сенатором Совета Федерации.