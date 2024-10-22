Губернатор Югры провел заседание комиссии по развитию гражданского общества

На заседании комиссии по развитию гражданского общества, проведённой Губернатором Югры Русланом Кухаруком, участники обсудили ключевые вопросы, касающиеся работы платформы «Единый личный кабинет активиста» (ЕЛКА), победителей гранта губернатора Югры в сфере культуры, искусства и креативных индустрий, а также результаты регионального конкурса инициативных проектов.

«В регионе на высоком уровне организована поддержка активных граждан. Один из примеров – сервис ЕЛКА. Работает с 2020 года и уже показал достойные результаты. На платформе зарегистрировано более 88 000 человек, содержится информация о 9 500 действующих социально значимых проектах югорчан. Центр гражданских и социальных инициатив Югры продолжает развивать площадку, создавая дополнительные возможности для пользователей и привлекая предпринимателей. В следующем году планируется объединение платформы с федеральной информационной системой Добро.рф», – написал по этому поводу глава Югры.

Также на заседании были рассмотрены итоги конкурса на грант губернатора Югры в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Этот конкурс вызвал значительный интерес со стороны творческого сообщества. Среди победителей этого года – короткометражный фильм «Ваня» о жизни фронтовика Ивана Петровича Лыткина и детское кино «Вуся Вулаты» о школьниках, которые познакомились с культурой коренных народов Югры. Также одним из победителей стал проект беспилотного надводного аппарата «Хап» для сбора данных о водоемах.

В этом году впервые была проведена номинация «Движение первых» на грант Губернатора, участие в которой принимали школьники при сопровождении наставников.

Отдельное внимание было уделено региональному конкурсу инициативных проектов. Благодаря этому конкурсу в населённых пунктах Югры появляются новые парки, детские и спортивные площадки, а также преображаются тротуары и пешеходные дорожки. Губернатор подчеркнул, что проекты, значимые для жителей, получают финансирование по результатам онлайн-голосования. «Югорчане сами определяют победителя с помощью онлайн-голосования, поэтому финансирование получают значимые для жителей проекты», — отметил Руслан Кухарук.

В завершение губернатор подчеркнул важность поддержки инициатив активных граждан и общественных организаций, отметив, что это поможет создать условия для реализации проектов, направленных на улучшение жизни в Югре.