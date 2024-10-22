Новогодний поезд Деда Мороза не включил города ХМАО в свой маршрут

Города ХМАО не попали в маршрут новогоднего поезда Деда Мороза, который ежегодно путешествует по России перед праздниками. Информация появилась в группе «Поезд Деда Мороза» во «ВКонтакте».

Путешествие начнется в Тайшете, и его путь пройдет через города Сибири, Дальнего Востока, Урала, Севера и европейской части страны. В этом году в план включен и Сахалин, однако поездка туда состоится только при благоприятных погодных условиях.

В рамках маршрута для детей будет организована анимационная программа, а в крупных городах откроется передвижная резиденция и кукольный театр.

В прошлом году поезд Деда Мороза остановился в Нижневартовске.