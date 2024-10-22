Районный чемпионат «Золотой глухарь» выиграла команда из Лянтора

Команда Sex Fortis из Лянтора одержала победу на районном чемпионате по интеллектуальным играм «Золотой глухарь». Об этом сообщают в группе «Интеллектуальный клуб» во «ВКонтакте».

Турнир прошел в стенах Белоярского культурно-досугового центра и собрал 18 команд из различных городских и сельских поселений. Участники соревновались в четырех дисциплинах: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Тройка» и «Мультиигры».

«В итоге победу второй год подряд одержала опытная лянторская команда Sex Fortis, наградой стал главный трофей – Кубок Главы Сургутского района», – поделились организаторы в соцсетях.

Турнир проводился под официальной лицензией «ТВ-игра», а финал вел четырехкратный обладатель «Хрустальной совы» элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Дмитрий Авдеенко.