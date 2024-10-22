Зараженный бешенством волк искусал вахтовиков в ХМАО

В ХМАО бешеный волк напал на вахтовиков. На территории урочища Таволжное ввели карантин, сейчас там работают ветеринары. Об этом сообщает ВГТРК «Югория».

«Он выскакивает с ходу, сразу укусил меня, где достал, за шею. Сколько силы было, я его держал», – поделился пострадавший Игорь Коротаев.

Мужчин доставили в ОКБ, где врачи подтвердили наличие вируса бешенства.

«Вирус был подтвержден, пациенты в данный момент получают лечение. Один пациент уже выписан, второй находится на стационарном лечении ввиду множественных травм», – сообщил врач-травматолог окружной клинической больницы Тимур Салимов.

Ветеринары предупреждают: если дикое животное бесстрашно подходит к людям, это может быть признаком опасного заболевания.