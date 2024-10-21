В ХМАО осудили убийцу бабушки

В Югре вынесли приговор 21-летнему жителю Игрима, который жестоко расправился со своей бабушкой. Молодого парня признали виновным в совершении убийства и в надругательстве над телом умершей, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

«По версии следствия, в июне 2023 года подсудимый совершил убийство своей бабушки, которая спала в квартире, избив женщину деревянной битой и причинив ножевые ранения. Продолжая противоправные действия, он нанес по телу погибшей посмертные повреждения ножом», − говорится в сообщении.

Подсудимому назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.