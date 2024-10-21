ХМАО оказался в десятке лучших регионов по доходам населения

Югра заняла девятое место в рейтинге по уровню доходов населения во втором квартале 2024 года. В прошлом году регион находился на седьмой строчке. Об этом рассказали в «РИА Новости».

Несмотря на снижение в рейтинге, среднедушевой доход в ХМАО вырос на 3,6% и составил 79 тысяч рублей в месяц. Это позволяет жителям округа приобрести 3,2 фиксированных набора потребительских товаров и услуг.

«Среднедушевые доходы населения в России во втором квартале 2024 года составили 58,2 тысячи рублей в месяц, что на 8,4 тысячи больше результатов того же периода прошлого года. При этом надо учитывать, что уровень доходов отличается в региональном разрезе. У самых благополучных в материальном отношении регионов среднедушевые доходы превысили 100 тысяч рублей, у менее обеспеченных − ниже в разы», − говорится в сообщении.

Лидером рейтинга остался ЯНАО, где средний доход достиг 156,2 тысячи рублей в месяц − эквивалент шести потребительских наборов. На третьем и втором месте − Ненецкий АО и Чукотка.

Ранее Югра вошла в пятерку лучших регионов по материальному благополучию населения.