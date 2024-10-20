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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 19-20 октября? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 19-20 октября? // АФИША

    17 октября в 14:51
    979 0
  • ​Определены педагоги, которые представят Югру на финале конкурса «Флагманы образования»

    ​Определены педагоги, которые представят Югру на финале конкурса «Флагманы образования»

    Сегодня в 17:27
    63 0
  • ​В Югре за год отремонтировали более 200 км дорог, и построили еще 27 километров

    ​В Югре за год отремонтировали более 200 км дорог, и построили еще 27 километров

    Сегодня в 17:10
    90 0 
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​В Югре за год отремонтировали более 200 км дорог, и построили еще 27 километров

В Югре подвели итоги дорожно-строительного сезона

​В Югре за год отремонтировали более 200 км дорог, и построили еще 27 километров
Фото t.me/kuharuk_ruslan

Сургут стал площадкой для подведения итогов дорожной-строительного сезона – 2024 в Югре. Совещание по этому поводу провел губернатор Руслан Кухарук. В мероприятии приняли участие главы муниципальных образований региона. Одной из ключевых тем стало развитие дорожной инфраструктуры.

По словам губернатора, в текущем году была завершена масштабная работа по ремонту дорог регионального и местного значения общей протяженностью более 211 километров. Из них 163,2 километра приходятся на дороги в населенных пунктах. Также построены 27 километров региональных дорог. Все объекты были выбраны с участием жителей муниципалитетов в ходе общественных обсуждений и рейтинговых голосований. «Дороги – важная часть экономики нашего региона, который имеет большую территорию. Дорожное хозяйство обеспечивает связанность. В текущем году проведена большая работа. Темпы и объемы мы снижать не должны», – отметил Руслан Кухарук.

Среди ключевых проектов завершенного сезона – строительство улицы Первопоселенцев в Нижневартовске. Этот объект, на котором была устроена дождевая канализация и автомобильная дорога, а также установлено наружное освещение, уже введен в эксплуатацию. Как подчеркнул губернатор, эта дорога увеличивает протяженность сети автомобильных дорог общего пользования в городе и открывает новые возможности для развития жилищного строительства.

Также продолжаются работы на двух крупных объектах: строительстве второго мостового перехода через реку Обь в районе Сургута и реконструкции автомобильной дороги «город Югорск – поселок Таежный». Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Артем Литвинов отметил, что существующий мост через Обь работает в режиме перегрузки: его расчетная пропускная способность составляет 5 тысяч автомобилей в сутки, но в пиковые часы нагрузка достигает 20 тысяч. Строительство нового мостового перехода идет с опережением графика, и его планируется сдать уже в 2025 году вместо 2026-го.

«Это масштабный проект, который сегодня играет важнейшую роль не только в границах нашего округа, но также влияет на развитие соседних субъектов в масштабе страны. Вместе с тем, это серьезнейшая задача, которая стоит перед муниципалитетом и окружным департаментом», – подчеркнул Руслан Кухарук.

Кроме того, реконструируется автомобильная дорога «город Югорск – поселок Таежный» протяженностью 18,94 километра. Этот участок является последним ненормативным участком трассы «Югра» в Северном широтном коридоре, которая обеспечивает транспортную связь с Свердловской областью. Ввод дороги в эксплуатацию намечен на 2025 год. Важным направлением дорожно-строительных работ в этом году стал ремонт автомобильной дороги «Макеевка – Ясиноватая» и мостового перехода через канал «Северский Донец-Донбасс». Эти работы ведутся в рамках специального инфраструктурного проекта в Макеевке Донецкой Народной Республики. «Работы проводятся в сжатые сроки с опережением графика, сейчас они находятся на завершающей стадии. Планируем закончить в ноябре текущего года», – добавил Артем Литвинов.

В рамках совещания были обсуждены и планы на будущее. По поручению губернатора был сформирован региональный комплексный план дорожной деятельности на 2025-2027 годы, в который включены проекты строительства и ремонта улично-дорожной сети на основе запросов жителей муниципалитетов. Общий объем финансирования составит более 24 миллиардов рублей, из которых 20,4 миллиарда – средства бюджета Югры.

«Транспортная связанность наших муниципалитетов и поселков с каждым годом увеличивается. Моя принципиальная позиция – уделять особое внимание вопросам проектирования и строительства новых дорог. Это серьезная нагрузка на окружной и муниципальный бюджеты, но такой подход позволит вывести состояние всей улично-дорожной сети нашего региона на новый уровень», – резюмировал Руслан Кухарук.

Приятным завершением мероприятия стало поздравление и награждение работников дорожного хозяйства Югры по случаю профессионального праздника, который отмечается 20 октября. «Вручил 28 ведомственных и окружных наград. Департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры провел оценку работы муниципальных команд, а также предприятий, показавших лучшие результаты в этом году. Поздравляю всех работников дорожного хозяйства с наступающим праздником! Спасибо за добросовестный труд, ответственное отношение к работе и вклад в повышение качества жизни югорчан. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов и новых достижений на благо нашего региона!» – поздравил дорожников губернатор Югры.


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Сегодня в 17:10, просмотров: 91, комментариев: 0
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