В сентябре годовая инфляция в Югре ускорилась до 7,99%, что выше, чем в Уральском федеральном округе (7,89%), но ниже среднего показателя по России (8,63%). Основными причинами роста стали увеличение затрат производителей непродовольственных товаров и поставщиков услуг, а также возросший спрос на зарубежные турпоездки. Об этом говорится на сайте Банка России.

Продовольственные товары

Цены на продукты питания в Югре в сентябре были выше на 8,27% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако некоторые категории подорожали медленнее:

Мясо и мясные продукты. Благодаря увеличению внутреннего производства, цены на курицу, фарш и полуфабрикаты росли медленнее. Полукопченая и варено-копченая колбасы даже подешевели.

Яйца. Из-за дополнительных поставок из-за рубежа рост цен на яйца замедлился.

Фрукты и овощи. Из-за хорошего урожая винограда рот на него замедлился. Подорожание помидоров и бананов также замедлилось по сравнению с прошлым годом.

Непродовольственные товары

Цены на непродовольственные товары в сентябре выросли на 5,45% год к году, по сравнению с 5,12% в августе. Причины:

Увеличились затраты на логистику и оплату труда, что повлияло на цены одежды и галантереи.

Выросли пошлины на импорт цветов, что привело к их подорожанию.

Из-за повышения мировых цен на золото стоимость обручальных колец увеличилась.

Услуги

Цены на услуги в Югре в сентябре поднялись на 10,96% по сравнению с 10,31% в августе.

Подорожали поездки в Турцию и стран Средней Азии из-за роста спроса и ослабления рубля.

Выросли расходы таксистов на страховку и оплату труда, что отразилось на тарифах.

Цены на авиабилеты также повысились из-за роста аэронавигационных сборов.

Образовательные услуги подорожали больше, чем в прошлом году, из-за увеличения стоимости оборудования, оплаты труда и коммунальных расходов.

В целом, инфляция в России остается высокой – 8,63%. Особенно заметно подорожали образовательные услуги и билеты на транспорт. В то же время подешевели экскурсионные услуги и плодоовощная продукция.