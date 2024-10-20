Более двух тысяч югорчанок прошли обследования у маммологов

В Югре в течение трех дней проходила акция по профилактике груди «Здоровье женщины – путь к здоровью семьи». Несколько десятков участниц получили направления на дополнительное обследование, рассказала президент сургутского Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева в своих соцсетях.

«Три дня югорчанки проходили обследование гинекологов, онкологов, маммологов. Всего участие в акции приняли 2 248 женщин: маммографию прошли 1405 человек, узи молочных желез провели в 514 случаях, 517 жительниц Югры посетили тематические лекции по профилактике рака груди», – говорится в публикации.

Лариса Белоцерковцева также напомнила, что рак груди является основной причиной смерти у женщин.

Следующим этапом проекта станет акция, посвященная профилактике рака шейки матки.