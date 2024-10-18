Черные аисты и западно-сибирские бобры вновь появились на территории ХМАО

В Югре сотрудники заповедника «Юганский» обнаружили редкие виды животных, которые ранее исчезли из местных природных зон, сообщает muksun.fm.

Во время переписи пернатых специалисты заметили несколько пар черных аистов на реке Малый Юган. Сотрудники заповедника рассказали, что эти птицы раньше гнездились в этом районе, но их долго не видели – возвращение стало для заповедника радостным событием.

Кроме того, в одном из водоемов был замечен западно-сибирский речной бобр, занесенный в Красную книгу Югры, сообщила специалист по экологическому просвещению Надежда Богомякова. Ранее популяция этих грызунов была довольно многочисленной, но в последние годы их численность значительно сократилась.