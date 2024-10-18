Финал первенства России по водному поло завершился триумфом Югры

С 11 по 13 октября в Ханты-Мансийске проходили финальные игры первенства России по водному поло среди девушек до 15 лет. В соревнованиях приняли участие восемь сильнейших команд страны, и сборная Югры уверенно завоевала победу, сообщает ЦСПСКЮ в своем телеграм-канале.

Югорчанки начали турнир с разгромной победы в четвертьфинале над командой «Динамо-Уралочка-2» со счетом 20:3. Серия успешных матчей позволила им выйти в финал, где они встретились со сборной Нижнего Новгорода. Финальная игра оказалась напряженной, но югорчанки смогли одержать победу со счетом 10:9.

«Матч получился равным, играли две равные команды. Югорчанки на правах хозяина очень хотели победить. Финал завершился победой команды Югры со счетом 10:9. Жасмин Балаева получила приз лучшему игроку по версии федерации водного поло России. Варвара Микишева – лучший защитник, Индира Аитова – лучший игрок первенства», – рассказали в источнике.

Медали спортсменкам вручила директор департамента физической культуры и спорта Югры Софья Конух.