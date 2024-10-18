Стрелкам из Пыть-Яха заменили уголовное дело на административное

Верховный суд пересмотрел дело участников свадьбы в Пыть-Яхе, устроивших стрельбу из пистолета, и изменил уголовное наказание на административное, сообщает NEFT.

Изначально против двоих молодых людей было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Адвокат одного из обвиняемых пытался обжаловать решение, но суд отказал. Тогда защитник обратился в Верховный суд.

«Всех обвиняемых отпустили. Дело еще не прекращено, но все идет к этому. Они никому не причинили вреда, поэтому Верховный суд счел это не уголовным преступлением, а административным правонарушением», – рассказали в источнике.

Напоминаем, 15 сентября в дежурную часть полиции Пыть-Яха поступили жалобы на звуки выстрелов от жителей домов по адресу Семёна Урусова. Оказалось, на свадьбе решили пострелять. Личности оперативно установили, оружие и патроны изъяли, а самих стрелков направили под стражу.