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​Столица Югры планирует стать лучшим местом для продуктивных путешествий

Команда Югры прошла обучение по программе «Гостеприимные города»

​Столица Югры планирует стать лучшим местом для продуктивных путешествий
Фото t.me/kuharuk_ruslan

Управленческая команда Югры и города Ханты-Мансийска приняла участие в обучающей программе «Гостеприимные города», организованной государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ при поддержке Министерства экономического развития России. Этот масштабный проект объединил 211 городов страны и собрал более 1000 участников, которые работают над развитием туризма в своих регионах.

«Будучи в статусе главы Тюмени и сам в нем участвовал, поэтому лично знаю, какую базу знаний и новых возможностей открывает эта площадка, – рассказал о мероприятии губернатор Югры Руслан Кухарук. – Выступил на церемонии закрытия и поблагодарил организаторов мероприятия, объединяющих всю страну в одну большую команду единомышленников. Это обучение – прекрасная возможность собрать в одном месте всех людей, которые отвечают за развитие туризма в муниципалитетах, регионах и всей стране, задав им общий вектор развития».

По итогам участия в программе команда Ханты-Мансийска разработала план развития туристической отрасли города до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Основой проекта стало направление «Ханты-Мансийск – город продуктивных путешествий», которое нацелено на развитие делового туризма, создание новых рабочих мест, улучшение городской среды и повышение качества жизни. Важными шагами в этом процессе станут упаковка тематических турпродуктов, стимулирование предпринимательской активности, создание карты туристических инвестиционных проектов и их последующая реализация.

Губернатор подчеркнул, что Югра обладает значительным потенциалом для развития туризма. Природные богатства, культурное наследие и исторические достопримечательности региона привлекают туристов не только со всей России, но и из-за рубежа. Каждый год в Ханты-Мансийске проводится более 120 мероприятий различного масштаба, предоставляющих уникальные возможности для знакомства с культурой и традициями Югры.

«Туризм является одним из перспективных направлений развития экономики региона. Важно и дальше продолжать активную работу в этой сфере, в том числе в сотрудничестве с другими регионами России. Обмен опытом и совместные проекты позволят расширить туристический потенциал и привлекать большее количество гостей в Югру», – резюмировал Руслан Кухарук.


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Сегодня в 21:11, просмотров: 147, комментариев: 0
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