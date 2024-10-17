В устье реки Аган в ХМАО нашли труп рыбака

В Нижневартовском районе в устье реки Аган в воде рядом с лодкой и сетями нашли труп мужчины. Несколькими днями ранее он отправился на рыбалку, а потом перестал выходить на связь с родственниками. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МЧС России по Югре.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», − говорится в сообщении.

Управление призывает рыбаков быть осторожнее. Если лодка перевернется, а человек окажется в воде, намокшая одежда тут же потянет его вниз, а холод будет сковывать движения.

«Спастись в такой ситуации практически невозможно», − подчеркнули в МЧС.

Напоминаем, особый контроль за выловом ценных видов рыб продлится до декабря в ХМАО