Губернатор Югры провел рабочую встречу с руководством «Корпорации СТС»

Губернатор Югры Руслан Кухарук провел рабочее совещание с руководителями ООО «Корпорация СТС», где они обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся надежности тепло- и электроснабжения, строительства межмуниципальных полигонов в Нижневартовске и Сургуте, а также реализацию социальных программ.

Одним из ключевых вопросов встречи стало обеспечение надежного теплоснабжения в Сургуте. Губернатор поручил департаменту жилищно-коммунального комплекса и энергетики совместно с администрацией города рассмотреть возможность создания резерва мощности теплоснабжения. Это связано с возрастающей нагрузкой на теплосети, что требует дополнительных мер для обеспечения бесперебойного обслуживания горожан.

Еще одной темой обсуждения стало улучшение электроснабжения садово-огороднических товариществ Сургута и Сургутского района. Глава Югры подчеркнул важность своевременного решения проблем в этой сфере для повышения качества жизни югорчан.

В рамках совещания также был затронут вопрос реализации инвестиционного проекта по производству дизельного топлива путем переработки вторичного сырья. Правительством Югры ранее было согласовано предложение ООО «КомТрансАвто» о создании комплекса по переработке отходов в Нижневартовске. Этот проект позволит ежегодно перерабатывать до 3 650 тонн автомобильных шин и пластиковых отходов и производить до 1 850 тонн дизельного топлива, что станет важным шагом в области экологически чистых технологий. Срок действия инвестиционного соглашения составит 10 лет.

Кроме того, на совещании был поднят вопрос о работе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами – АО «Югра-Экология». До конца текущего года компания планирует обновить парк коммунальной техники, приобретя 22 новых мусоровоза, 8 из которых уже эксплуатируются. Это улучшит качество вывоза твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок и обеспечит своевременное обслуживание территорий.

«Продолжим и дальше работу по улучшению сферы ЖКХ, разрабатывая новые перспективные проекты и донастраивая те, что уже реализуются, – с учетом запросов жителей», – резюмировал Руслан Кухарук.