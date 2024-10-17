Самым инклюзивным регионом Урала оказался ХМАО

ХМАО стал лидером по числу инклюзивных вакансий среди регионов Урала − 4,6% всех предложений о работе здесь доступны для соискателей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом сообщили в hh.ru. Тюменская и Челябинская области также входят в число регионов с высоким уровнем инклюзивности, где доля таких вакансий составляет 4,5%.

На другом конце рейтинга оказались ЯНАО (4,1%), Курганская (3,9%) и Свердловская области (3,6%).

В сентябре 2024 года в Уральском федеральном округе работодатели открыли 5,8 тыс. вакансий, которые подходили для соискателей с ОВЗ, что составляет 4% от всех предложений. По сравнению с январем этого года количество таких вакансий увеличилось на 33%.

Чаще всего кандидатов с ОВЗ готовы рассматривать на должности в следующих сферах:

Страхование (18% всех вакансий);

Административный персонал (12%);

Искусство, развлечения, массмедиа (11%);

Финансы, бухгалтерия (10%);

Домашний персонал (8%).

Наибольший рост лояльности к кандидатам с ОВЗ в этом году наблюдается в сфере «Финансы, бухгалтерия», где количество вакансий увеличилось в 4,3 раза, а также в сферах «Искусство, развлечения, массмедиа» (рост в 2,6 раза) и «Строительство, недвижимость» (в 2,3 раза).