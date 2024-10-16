В Ханты-Мансийске пройдет полуфинал конкурса «Флагманы образования»

С 17 по 18 октября 2024 года в Ханты-Мансийске состоится полуфинал Всероссийского конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Это одно из ключевых мероприятий федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», организованного АНО «Россия – страна возможностей» при поддержке Министерства просвещения РФ.

В полуфинале примут участие 28 управленцев и педагогов из 13 муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Мероприятие пройдет на базе МБОУ «Центр образования №7 имени Дунина-Горкавича Александра Александровича».

Целью конкурса «Флагманы образования» является поддержка карьерного развития управленцев в сфере образования, педагогов и перспективных студентов. Участники смогут проверить свои знания, повысить квалификацию, пройти образовательные программы и стажировки, а также войти в кадровый резерв системы образования Российской Федерации.

Конкурс «Флагманы образования» – это уникальный ресурс для профессионального и карьерного роста управленцев, педагогов и молодых специалистов. Он создает условия для поиска и поддержки самых талантливых специалистов, помогая им раскрыть свой потенциал, отмечают в департаменте образования и науки Югры.

На региональном этапе конкурса зарегистрировались более 88000 человек из всех регионов России, среди них 905 представителей Югры, включая студентов, педагогов и управленцев. По результатам комплексной оценки профессиональных компетенций, в полуфинал прошли 28 участников из Югры, преодолев порог в 7506 баллов – 12-е место в рейтинге проходных баллов среди всех регионов России.

Полуфиналисты пройдут три конкурсных испытания, по итогам которых будут определены 6 лучших участников, которые продолжат борьбу на заключительном этапе полуфинала. Финальным испытанием станет собеседование с директором департамента образования и науки Югры Алексеем Дрениным, по результатам которого определятся три победителя, которые отправятся на финал конкурса.

Финал состоится в ноябре 2024 года, а победители получат уникальные возможности для дальнейшего профессионального роста, участия в федеральных и международных мероприятиях, а также смогут развить свои компетенции в рамках образовательных программ и стажировок.