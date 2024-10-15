Как и почему было реформировано правительство Югры

В Югре сформирована новая управленческая команда под руководством Губернатора Руслана Кухарука. Основные критерии при выборе членов нового правительства – профессионализм, готовность к работе на единый результат, основываясь на реальных запросах югорчан. Губернатор подчеркнул: «Как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, государственная служба – это в первую очередь служение людям. На этом строю свою работу!»

Новая структура и перераспределение полномочий

В рамках новой структуры правительства Югры Руслан Кухарук перераспределил полномочия между заместителями, создав условия для максимальной эффективности работы команды. Главной целью было добиться слаженности и результативности в работе каждого члена команды.

Первый заместитель Губернатора Алексей Забозлаев теперь координирует деятельность Департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа, а также Департамента труда и занятости населения Югры и службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды.

Свой пост директора департамента финансов и замгубернатора Югры сохранила Вера Дюдина – надежный профессионал, ответственный за разработку и исполнение регионального бюджета в течение долгих лет.

Новый член команды Ирина Чудова назначена заместителем губернатора и руководителем аппарата главы региона. Ранее она работала вице-мэром Тюмени. Теперь в ее ведении оказались вопросы взаимодействия с Думой автономного округа, а также Департамент государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции. Это стратегически важное направление, которое ранее курировал первый заместитель Губернатора, ответственный за внутреннюю политику региона.

Анатолий Уткин теперь курирует Департамент по управлению государственным имуществом Югры, сохранив контроль над Департаментом административного обеспечения автономного округа. Заместитель Губернатора Азат Ислаев координирует деятельность Департамента дорожного хозяйства и транспорта, Департамента строительства и архитектуры, а также службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин.

Владимир Кильтау, бывший замглавы Тюмени, назначен заместителем губернатора, теперь курирует Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры. Это решение оптимизирует управление этими важными сферами, которые ранее находились в ведении двух заместителей. Бывший сенатор СовФеда от Югры Эдуард Исаков теперь стал замгубернатора, ответственного за координацию вопросов, связанных с поддержкой участников специальной военной операции, их семей, гуманитарной помощью и взаимодействием с властями Донецкой и Луганской Народных Республик.

Всеволод Кольцов продолжит координировать деятельность Департамента здравоохранения, Департамента социального развития Югры и службы по делам архивов. Также в его ведение вошел территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

Новый заместитель губернатора Елена Майер, ранее работавшая директором департамента культуры в Тюменской области, теперь курирует Департамент культуры, Департамент образования и науки, а также Департамент физической культуры и спорта Югры. Ее опыт в сфере культуры и образования позволяет усилить работу этих направлений.

Еще одним новым членом команды стала Наталья Огородникова, которая ранее занимала пост первого заместителя директора Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области. Теперь она отвечает за координацию Департамента промышленности, ветеринарной службы и службы государственной охраны объектов культурного наследия Югры.

Андрей Пилипчук, также новый заместитель губернатора, контролирует деятельность Департамента государственного заказа и региональной службы по тарифам. Он отвечает за координацию распределения межбюджетных трансфертов и кредитов муниципалитетам.

Оценка работы и подготовка к изменениям

Еще в статусе временно исполняющего обязанности губернатора Руслан Кухарук провел детальные встречи с каждым заместителем, погружаясь в специфику каждого направления. Это позволило ему оценить управленческие качества каждого кандидата. По результатам этой работы в составе правительства были сохранены те управленцы, которые показали свою эффективность. При этом команда была усилена новыми профессионалами с опытом работы в других регионах и федеральных структурах. Это привнесло новые идеи и подходы к развитию региона.

Смена состава правительства прошла без резких изменений или потрясений для политической системы региона. Это был плавный процесс, в ходе которого отдельные управленцы покинули свои посты по различным обстоятельствам. Например, Алексей Шипилов, ранее занимавший пост первого заместителя Губернатора, был отмечен благодарностью губернатора за многолетнюю работу и поддержку в период выполнения обязанностей временно исполняющего главы региона.

Масштабные задачи перед новой командой

На первом заседании с новой командой Руслан Кухарук обозначил ключевые задачи на предстоящий период. Среди них – реализация национальных и федеральных проектов, формирование бюджета региона на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов, а также поддержка участников специальной военной операции и их семей.

«Уверен, нововведения пойдут на пользу округу. Система управления должна отвечать запросам жителей. А их изучению Губернатор посвятил несколько месяцев. С новыми и прежними членами правительства продолжим работать вместе, в духе сотрудничества, на благо сургутян и югорчан», – поделился своим мнением о переменах в правительстве Югры глава Сургута Максим Слепов.

«Новый губернатор пока не изменил себе, представляя новую структуру правительства – главное это результат и эффективность», – прокомментировал политолог Александр Безделов.

«Мы – одна большая команда, в которую входит не только Правительство региона, но и муниципалитеты автономного округа. Наша общая цель – повышение качества жизни югорчан. Именно поэтому каждый из нас должен быть погружен в муниципальную повестку, в проекты, реализуемые в городах и районах округа», – резюмировал Руслан Кухарук.