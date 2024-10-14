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​Участники юбилейной медиаэкспедиции из Югры добрались до Халкин-Гола на ГАЗ М-20 «Победа»

Подходит к концу экспедиция «Победа в наших сердцах»

​Участники юбилейной медиаэкспедиции из Югры добрались до Халкин-Гола на ГАЗ М-20 «Победа»
Фото t.me/pobeda_in_our_hearts

Завершается десятая международная медиаэкспедиция «Победа в наших сердцах», которая стала важным событием для поддержания исторической памяти и патриотического духа. Экспедиция стартовала из Ханты-Мансийска и прошла через Уральский и Сибирский федеральные округа, а также Монголию, завершившись на легендарной реке Халкин-Гол (она известна по столкновению советско-монгольских войск с атаковавшей их Квантунской армией Японии в 1939 году). Участники экспедиции преодолели более 8000 км. Этот уникальный проект является символом единства и гордости, особенно в период, когда важна поддержка морального духа и сохранение чувства сопричастности, несмотря на территориальные границы.

Экспедиция проходила через города трудовой доблести: Тюмень, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск и Улан-Удэ, и завершилась на Халкин-Голе. Основной целью было напомнить о ключевых событиях Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, подчеркнуть историческую важность боевого братства между СССР и Монголией. В состав команды вошли 20 участников, среди которых ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, представители Государственного фонда «Защитники Отечества», общественники и журналисты.

Автомобиль «Победа» как символ исторической памяти

Главным символом экспедиции стал легендарный автомобиль ГАЗ М-20 «Победа», выпущенный в 1946 году в честь победы Советского Союза во Второй мировой войне. Этот автомобиль стал своеобразной связью между поколениями, напоминая о великих подвигах прошлого. Участники экспедиции отмечали, что интерес к «Победе» был огромен на всём маршруте. Люди с удовольствием фотографировались с автомобилями, задавали вопросы и восхищались их техническим состоянием.

Как отмечают участники: «В Монголии нас встречают хорошо, фотографируются с нашими „Победами“, просят открыть капот, спрашивают про количество лошадиных сил». Это говорит о том, что даже в наше время автомобиль, выпущенный почти 80 лет назад, продолжает привлекать внимание и вызывать интерес, служа символом исторической преемственности.

Международное участие и братские связи

Важным аспектом проекта стало международное участие. В экспедиции принимали участие представители Республики Беларусь, Молдовы, Монголии, Китая и федеральных округов России. Один из ключевых моментов экспедиции – встреча участников в Монголии с Послом России в Улан-Баторе Алексеем Евсиковым. Во время этой встречи участники обсуждали важность сохранения памяти о событиях на реке Халхин-Гол и о помощи монгольского народа Советскому Союзу в годы Великой Отечественной войны.

«В следующем году исполняется 80 лет Победы во Второй мировой войне, и мы пригласили участников медиаэкспедиции посетить Монголию в сентябре 2025 года, приурочив поездку к годовщине победоносного завершения Маньчжурской наступательной операции», – отметил Алексей Евсиков.

После встречи с Послом экспедиция направилась к местам боевых действий на реке Халхин-Гол, где в 1939 году советские и монгольские войска одержали важную победу над японскими войсками. Это стало символическим завершением путешествия, напоминающим о том, как важна связь поколений и сохранение памяти о подвигах прошлого. Участники проекта рассказывают, что дорога была непростой, особенно последние 350 километров по бездорожью до Халхин-Гола. Однако для них это был важный момент – побывать на месте, где Георгий Константинович Жуков одержал свою первую победу, за которую был удостоен звания Героя Советского Союза.

Медиаэкспедиция получила поддержку на всех уровнях – от правительства Югры, аппарата полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе до региональных и международных организаций. Одним из ключевых организаторов выступила автономная некоммерческая организация «Центр гражданского, военно-патриотического и спортивно-технического воспитания „Легион Югры“». Проект также поддержали такие структуры, как Государственный фонд «Защитники Отечества» и Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство».

Как отметил один из участников экспедиции, «эта медиаэкспедиция – не только про прошлое, но и про будущее. Это возможность напомнить молодежи о подвигах предков и создать основу для патриотического воспитания будущих поколений».

Проект «Победа в наших сердцах» стартовал в 2012 году и с тех пор успешно реализуется каждый год. В 2013 году медиаэкспедиция прошла по городам-героям бывшего Советского Союза, а в 2015 году дошла до Берлина.


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Сегодня в 14:49, просмотров: 86, комментариев: 0
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