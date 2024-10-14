ХМАО оказался в топ-5 рейтинга по материальному благополучию населения

Оказалось, что в Югре живут самые обеспеченные россияне. Регион оказался в топ-5 рейтинга по материальному благополучию населения. Об этом рассказали РИА Новости.

«Лидерами рейтинга благосостояния российских регионов по итогам 2023 года стали Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа. Причем ЯНАО набрал максимальные 100 баллов. На последних строчках — Карачаево-Черкесия, Тува и Ингушетия. Ингушетия получила чуть более двух баллов», − говорится в исследовании.

При составлении рейтинга учитывались следующие показатели: отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг; среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя.

«Также принималась во внимание доля населения с доходами ниже границы бедности; доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку; доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц. При расчете учитывались показатели по итогам 2023 года», − сообщает издание».

Последние десять мест в рейтинге заняли Ставропольский край, Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Крым, Алтай, Чечня, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Республика Тыва и Ингушетия.