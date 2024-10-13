Дорожные службы отремонтируют еще один участок на трассе Сургут – Нижневартовск

Завершился капитальный ремонт участка трассы Сургут – Нижневартовск, начавшийся в 2023 году по программе «Безопасные качественные дороги». Дорожные службы обновили 4,3 километра дороги, уложили новый асфальт, укрепили обочины и установили современные остановки для автобусов. Об этом рассказали в телеграм-канале «Югра. Официально».

«Благодаря ремонту на трассе снизится аварийность, повысится безопасность движения для всех участников: водителей, пассажиров общественного транспорта и пешеходов», – говорится в публикации.

Сейчас дорожные службы приступили к следующему этапу ремонта на отрезке с 76 по 91 километр этой же трассы. Они планируют обновить асфальт, заменить ограждения и дорожные знаки. Работы планируют завершить к октябрю 2025 года.