За 2024 год в Сургуте и Сургутском районе зарегистрировали три случая лептоспироза

В Роспотребнадзоре Югры подтвердили случаи заражения опасной болезнью у нефтяников – лептоспирозом. Всего за девять месяцев в Сургуте и Сургутском районе зафиксировали три случая заболевания этой инфекцией, говорится на сайте ведомства.

«За девять месяцев текущего года зарегистрировано три случая лептоспироза на территории Сургута и Сургутского района, что составило 0,18 случаев на 100 тысяч населения – это на 62% ниже уровня прошлого года, когда заболеваемость была 0,29 случаев на 100 тысяч населения», – указали в сообщении.

Последний зарегистрированный случай произошел в крупной нефтяной компании, где лептоспирозом заразились двое сотрудников. Однако, в управлении Роспотребнадзора указали, что заболевание не связано с профессиональной деятельностью нефтяников.