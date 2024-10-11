В Нижневартовске прошёл Всероссийский форум студентов-лидеров «Yugra International 2024»

В Нижневартовске завершился Всероссийский форум студентов-лидеров «Yugra International 2024», собравший на своей площадке 100 студентов из различных регионов России и иностранных студентов из 13 стран, включая Китай, Египет, Замбию, Вьетнам и Кению. За три дня участники форума прошли интенсивное обучение, обменялись опытом, посетили крупные предприятия Югры и представили свои инновационные проекты.

Открывал форум заместитель директора Технопарка Югры по перспективному планированию и проектной деятельности Игорь Анфалов, который отметил важность участия студентов из разных стран в столь значимом мероприятии: «Объединение на российской площадке такого количества вовлеченных студентов из разных стран инициирует новые, самобытные идеи, которые, в свою очередь, станут основой для ярких технологических проектов, которые могут быть реализованы в Югре».

Форум «Yugra International 2024» проходил по трем ключевым трекам: «Бизнес и Предпринимательство», «Бизнес-планирование» и «Трудоустройство. Предприятия Югры». Студенты получили возможность развить навыки организации собственной деятельности, обсудить реальные бизнес-кейсы и просчитать потенциал возможных стартапов. На встречах с представителями компаний, таких как «Самотлорнефтегаз» и «Россети Тюмень», молодые люди изучили возможности трудоустройства в Югре и познакомились с тонкостями работы крупных предприятий региона.

Особое внимание на форуме было уделено развитию социальных проектов. Например, студент из Кении Брайсон Вамбуи заинтересован в создании условий для маломобильных граждан в своей стране, вдохновившись теми возможностями, которые он увидел в российских университетах. Вьетнамский студент Суан Чыонг Нго предложил идею создания социального центра и мобильного приложения для адаптации студентов, приезжающих в Россию по обмену. «Когда приезжают в Россию, им 18–19 лет. Социальные навыки отсутствуют, а им надо срочно адаптироваться в России. У меня это тоже было. И я хочу эту идею адаптировать в УрФО, в своем вузе», – поделился он.

Помимо образовательных сессий и тренингов, участники форума смогли ознакомиться с успехами местных предпринимателей. Так, молодым людям показали, как в Югре производят продукцию из дикоросов – варенье, мармелад, шоколад с лесными ягодами, оленину и рыбу из местных рек. Эти продукты стали результатом социальных проектов, направленных на поддержку местных производителей. «Все эти проекты – социальные. Направлены в первую очередь на то, чтобы было комфортно всем, чтобы покупатели могли приобретать вкусный продукт. А нам хорошо, что люди от этого радуются», – рассказала индивидуальный предприниматель Татьяна Дементьева.

Форум не только предоставил участникам знания и опыт, но и стал платформой для формирования новых идей и налаживания связей между студентами разных стран. Встречи с успешными бизнесменами и экспертами, экскурсии на предприятия Югры и обмен опытом вдохновили участников на разработку собственных проектов, которые они могут реализовать как в России, так и в своих странах.

Подводя итоги, организаторы форума выразили уверенность в том, что мероприятие станет регулярным. В Югре уже несколько лет обучаются студенты из стран Африки и Азии в рамках государственной программы, и «Yugra International» стал важным этапом для укрепления международных связей и развития студенческого сообщества.

Форум прошел при поддержке федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь».