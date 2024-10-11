Губернатор Югры принял участие в форуме «ТрудКрут»

Губернатор Югры Руслан Кухарук принял участие в открытии первого регионального форума студенческих и молодежных отрядов «ТрудКрут», который проходит в Ханты-Мансийске. На форуме собрались представители студенческих отрядов вузов и колледжей автономного округа, которые этим летом трудились на различных объектах по всей России – от Краснодарского края до Камчатки. В ходе мероприятия они обсудили план временной занятости на следующий год и встретились с работодателями, заинтересованными в молодых специалистах из сфер строительства, инженерии и медицины.

В рамках форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Югры и Центральным штабом молодежной общероссийской организации «Российские студенческие отряды». Соглашение подписали губернатор Руслан Кухарук и руководитель штаба Дмитрий Парамонов. «В документе мы закрепили возможность привлекать молодые кадры для реализации инфраструктурных проектов, трудоустройства студентов на работу, а также их участие в глобальных всероссийских проектах», – отметил Руслан Кухарук.

Глава региона подчеркнул, что студенческие отряды открывают новые возможности не только для молодежи, но и для бизнеса. В этом ключе было поручено департаменту молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры проработать вопрос профессиональной подготовки студентов для участия в строительстве крупных региональных объектов, а также в масштабных мероприятиях федерального и международного уровня, которые проходят в регионе.