В Югре утверждены параметры бюджетной политики на три года

На заседании Правительства Югры, которое провел Губернатор автономного округа Руслан Кухарук, был утвержден проект распоряжения, закрепляющий основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики региона на ближайшие три года. Губернатор подчеркнул, что документ определяет базовые принципы и подходы, которые будут использованы при составлении проекта регионального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

«В числе базовых ориентиров – достижение национальных целей развития Российской Федерации, увеличение доходного потенциала консолидированного бюджета автономного округа, сохранение социальной и финансовой стабильности, создание условий для устойчивого социально-экономического развития автономного округа. Напомню, что над документом Правительство автономного округа работало совместно с муниципальными образованиями, бизнесом, прежде всего крупными предприятиями ТЭК, а также на федеральном уровне. Важно найти баланс, что позволит с применением мер налоговой поддержки, которые действуют как на федеральном, так и на региональном уровне, сохранить доходную базу бюджета автономного округа и обеспечить развитие предприятий ТЭК», – подчеркнул Руслан Кухарук.

В документе сохраняется преемственность реализуемых мер, направленных на повышение эффективности использования доходного потенциала региона. Особое внимание будет уделено стимулированию инвестиционной активности, увеличению доходов консолидированного бюджета и оптимизации налоговой нагрузки. Также предусмотрена отмена неэффективных налоговых льгот.

В предстоящие три года приоритетными направлениями останутся поддержка семей с детьми, создание условий для рождения и воспитания детей, переселение граждан из аварийного жилья, развитие транспорта и строительство дорог. Важными задачами также станут капитальный ремонт учреждений образования, культуры и спорта, а также предоставление субсидий муниципалитетам на замену ветхих инженерных сетей.

Заместитель губернатора Югры, директор департамента финансов Вера Дюдина отметила, что бюджетная политика на 2025-2027 годы по-прежнему ориентирована на поддержание устойчивости муниципальных бюджетов и их сбалансированность. «Приоритеты бюджетной политики автономного округа на 2025-2027 годы в сфере межбюджетных отношений по-прежнему ориентированы на создание условий для поддержания устойчивости и сбалансированности бюджетов муниципальных образований автономного округа, совершенствование предоставления межбюджетных трансфертов, стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию налогового потенциала, эффективному муниципальному управлению», – заявила Вера Дюдина.

Кроме того, долговая политика на предстоящий период будет сосредоточена на ответственном управлении государственным долгом, чтобы сохранить сбалансированный бюджет и обеспечить долговую устойчивость региона.