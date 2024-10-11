В Югре несколько магазинов наказали за необоснованное повышение цен

В ХМАО оштрафовали несколько магазинов за чрезмерно высокие цены на продукты, сообщает muksun.fm.

«В ходе проверки выяснилось, что в четырех магазинах, расположенных в поселках Кондинское, Мортка и Болчары Кондинского района, подсолнечное масло стоило дороже розничной цены на 8%, молочная продукция – на 30%, макароны – на 7%, крупы – на 10%. Но цена на капусту было просто заоблачной. Завышение предельной розничной надбавки составило 50%», – рассказали в источнике.

Индивидуальных предпринимателей, ответственных за завышение цен, привлекли к административной ответственности. Их обязали устранить нарушения.