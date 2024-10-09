На одну вакансию врача в Югре приходится всего 1,3 резюме

В ХМАО сохраняется острый дефицит врачей, несмотря на относительно высокие зарплаты, предлагаемые в регионе. Об этом рассказали аналитики hh.ru.

Так, средний уровень предлагаемой врачам зарплаты в Югре в третьем квартале 2024 года составил 101 200 рублей, что выше среднего по России (93 800 рублей). Тем не менее, это не решает проблему нехватки кадров: на одну вакансию врача в регионе приходится всего 1,3 активных резюме, что ниже среднероссийского показателя.

Для сравнения, самым острым дефицитом специалистов на сегодняшний день страдают Камчатский край, Курганская и Псковская области. Здесь на одну вакансию приходится лишь 0,2 резюме, а конкуренция за рабочие места среди врачей здесь практически отсутствует.

«Наибольшее число вакансий для врачей, по данным за третий квартал 2024, было открыто в Москва – 15,6% от всех подобных предложений в России. Также спрос на врачей высок в Санкт-Петербурге (7,8%), Московской области (6,8%), Краснодарском крае (4,7%). Свердловской области (3,5%) и Новосибирской области (3,3%). ХМАО на 42-м месте среди регионов РФ по спросу на врачей, здесь открыто 0,6% от всех подобных вакансий. В целом по стране за июль-сентябрь этого года насчитывалось почти 75 тысяч вакансий для данных специалистов», – добавили аналитики.

Напоминаем, ранее Алексей Добровольский покинул пост директора депздрава Югры.