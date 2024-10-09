Губернатор Югры продолжает формировать новую структуру и состав правительства

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук решил перераспределить функционал департаментов стройблока. Об этом рассказали в телеграм-канале «Стройкомплекс Югры».

Департаменту пространственного развития и архитектуры передаются задачи, ранее выполняемые департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса. Теперь он будет заниматься помощью гражданам в получении жилья и субсидий для его покупки, а также созданием условий для развития жилищного строительства и рынка недвижимости.

Обновленное ведомство получит новое название – департамент строительства и архитектуры ХМАО-Югры (сокращенно – депстрой Югры).

«Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса также ждет смена названия – на департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (сокращенно депЖКК и энергетики Югры). Его специалисты сосредоточатся на вопросах эксплуатации и развития систем жизнеобеспечения, модернизации объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства», – добавили в публикации.

Такая реорганизация позволит четче разделить полномочия между двумя ключевыми сферами стройблока – строительством и ЖКХ.

«Руслан Кухарук поручил руководителям пока еще действующих ведомств до 31 октября разработать и внести в правительство предложения по утверждению структур, предельной штатной численности и штатных расписаний возглавляемых органов», – говорится в сообщении.