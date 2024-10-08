В Ханты-Мансийске разрабатывают беспилотник для изучения водоемов

Изобретатель из Ханты-Мансийска Александр Володин занимается разработкой надводного беспилотника под названием «Хап», предназначенного для изучения речного и озерного дна. Аппарат будет искать затонувшие суда, а также составлять гидрологические и гидрографические карты, сообщает NEFT.

Название «Хап» с мансийского означает «лодка». Проект находится на начальной стадии разработки.

Володин представил эскизы устройства, согласно которым беспилотник будет состоять из трех модулей. В передней части аппарата разместятся системы связи, навигации и управления, в средней – измерительная аппаратура, а заднюю часть займет двигатель.

Сейчас изобретатель ищет партнеров, которые бы заинтересовались его наработками. Кроме того, он участвует в конкурсе грантов губернатора Югры. В случае победы Александр рассчитывает получить 495 тыс рублей.