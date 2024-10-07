В Пыть-Яхе школьник рассылал угрозы по указанию незнакомца

В Пыть-Яхе сотрудники полиции раскрыли серию ложных сообщений о готовящихся преступлениях в одной из школ города, сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

«Первое сообщение об опасном предмете в учебном заведении поступило в полицию 6 сентября. На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Проведена эвакуация обучающихся и персонала школы. После проверки информация не подтвердилась», – рассказали в источнике.

В течение месяца в это же учебное заведение поступило еще десять аналогичных сообщений, каждое из которых также оказалось ложным. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что за сообщениями стоял 12-летний ученик школы.

«Полицейские выяснили, что в одном из мессенджеров мальчику пришло сообщение с предложением заработать. Незнакомец пообещал 150 тысяч рублей за рассылку 15 сообщений, ребенок отказался, тогда ему стали поступать угрозы физической расправы. Испугавшись за жизнь и здоровье своих близких, он подчинился и начал выполнять инструкции неизвестного куратора. О произошедшем он не рассказал никому», – сообщили в телеграм-канале.

С ребенком и его родителями проведена профилактическая беседа, мальчик «искренне раскаялся в содеянном и сожалеет о случившемся».