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​В Ханты-Мансийске идет строительство школы на 1,5 тысячи учащихся и нового спорткомплекса

Губернатор Югры проинспектировал ключевые стройки Ханты-Мансийска

​В Ханты-Мансийске идет строительство школы на 1,5 тысячи учащихся и нового спорткомплекса
Фото t.me/kuharuk_ruslan

Губернатор Югры Руслан Кухарук провёл рабочий день на объектах Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района, проверяя ход реализации ключевых проектов в регионе и контролируя исполнение ранее данных поручений.

В Ханты-Мансийском районе запланировано размещение нескольких объектов регионального значения. По поручению Президента РФ Владимира Путина ведется работа по созданию двух круглогодичных образовательных центров — учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и образовательного центра компетенций «Добрино». Рассматривается возможность объединить их на одной территории, что позволит проводить масштабные окружные и всероссийские мероприятия.

Руслан Кухарук также проверил ход строительства культурно-спортивного комплекса в деревне Ярки, который он посещал летом. Глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин доложил, что специалисты завершают организацию сетей энергоснабжения и внешние работы с фасадом здания, а также устройство детской площадки. Губернатор отметил, что средства на строительство подъездной дороги к комплексу уже выделены, и проект включен в план дорожных работ на следующий год.

В Ханты-Мансийске особое внимание было уделено строительству школы на 1500 учащихся в районе СУ-967, о которой жители часто упоминают в комментариях. Губернатор отметил, что подрядчику необходимо ускорить работы, чтобы школа была введена в эксплуатацию как можно раньше. Специалисты профильных департаментов уже работают над проектом комплексного благоустройства прилегающей территории.

Кроме того, было принято решение о финансировании проекта по созданию улично-дорожной сети микрорайона «Береговая зона». Работы по укладке дорожного полотна рядом с новой школой уже завершены. Подрядчик обязался до конца октября завершить работы на улицах Георгия Величко, Местная, 2 и 3. Губернатор поручил департаменту пространственного развития и архитектуры совместно с администрацией города проанализировать возможности дальнейшего развития территории с использованием механизма комплексного развития территорий (КРТ).

Параллельно продолжается строительство универсального спортивного комплекса, где трудятся около 100 человек. По словам подрядчика, первые тренировки на объекте начнутся уже осенью следующего года. Директор департамента физической культуры и спорта Югры Софья Конух сообщила, что на территории комплекса площадью около 14 000 кв.м будут проводиться занятия по легкой и тяжелой атлетике, волейболу, баскетболу, боевым искусствам, боксу и скалолазанию.

Губернатор также обсудил с жителями и главой Ханты-Мансийска Максимом Ряшиным планы дальнейшего благоустройства набережной реки Иртыш. В прошлом году здесь была установлена спортивная площадка «Русский ниндзя», а в этом году создана зона для паркура. В дальнейшем благоустройство набережной планируется с привлечением инвесторов. Проекты будут рассмотрены на заседании Градостроительного совета Югры.


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Сегодня в 12:35, просмотров: 144, комментариев: 0
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