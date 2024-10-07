В лесах Югры закончился пожароопасный период

С сегодняшнего дня, 7 октября, в Югре завершился лесопожарный сезон, который начался 26 апреля. Первое возгорание в лесу произошло 27 апреля в Кондинском лесничестве, сообщают Депнедра по району в своих соцсетях.

«За полгода работники лесопожарных формирований Югры обнаружили и ликвидировали 347 природных пожаров: 299 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 9192,74,74 га (корректировка 7.10.2024 11:27), 44 ландшафтных возгорания площадью 1196,4 га, и четыре очага огня в государственном заповеднике «Малая Сосьва» на площади 97,1 га», ‒ указали в сообщении.

Причинами пожаров в 77% случаев стала грозовая активность, 23% возгораний возникли по вине местных жителей.

Несмотря на завершение лесопожарного сезона, югорчан призывают соблюдать правила пожарной безопасности.