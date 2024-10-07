37% семей из Югры могут позволить себе двухкомнатную квартиру

ХМАО оказался на второй позиции рейтинга российских регионов по доступности жилья в ипотеку, сообщают РИА Новости.

«Лидером по доступности ипотеки на рыночных условиях в 2024 году стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В регионе-лидере ипотеку на рыночных условиях на квартиру в 60 квадратных метров могут взять 39,4% семей. На втором и третьем местах по доступности ипотеки на рыночных условиях находятся Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Магаданская область», – сообщают в источнике.

Таким образом, 37% югорских семей могут позволить себе приобрести двухкомнатную квартиру по рыночной ставке. Благодаря льготным программам этот показатель увеличивается до 60%.

Ранее в siapress.ru писали, что пять банков России приостановили выдачу семейной ипотеки.