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​Руслан Кухарук поздравил югорчан с Днем учителя

Губернатор Югры поздравил учителей округа с праздником

​Руслан Кухарук поздравил югорчан с Днем учителя
Фото и видео: Руслан Кухарук / vk.com

Сегодня, 5 октября, в России отмечается День учителя. Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил местных педагогов и наставников с их профессиональным праздником.

«Сегодня профессиональный праздник отмечают наши педагоги и наставники. В День учителя мы благодарим всех, кто посвящает свою жизнь работе с детьми, делает это по зову сердца и на долгие годы остается верен своему призванию – раскрывать таланты и способности наших детей. Спасибо за ваш труд! Пусть каждый день будет наполнен гордостью за достижения ваших учеников. Желаю крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!» – написал он в своих соцсетях.

По словам Кухарука, Югра богата талантливыми педагогами. Каждый из них учит детей добру, трудолюбию и справедливости.

Также, Руслан Кухарук обратился к ветеранам педагогического труда. Он поблагодарил их за работу и помощь.


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Сегодня в 12:37, просмотров: 82, комментариев: 0
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