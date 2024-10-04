В Югре накануне Дня учителя наградили заслуженных педагогов

В Ханты-Мансийске накануне Дня учителя состоялась церемония награждения педагогических работников региона федеральными и окружными наградами. Мероприятие прошло в Центре искусств для одаренных детей Севера и собрало учителей, воспитателей, преподавателей, мастеров производственного обучения, студентов, ветеранов педагогического труда, а также руководителей органов местного самоуправления, отвечающих за образование, культуру и спорт.

Первый заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев, выступая перед собравшимися, отметил важность роли педагогов в воспитании подрастающего поколения, не только обучая профессии, но и прививая доброту и ответственность. Он подчеркнул, что в регионе работает 654 педагогические династии, что свидетельствует о передаче традиций и ценностей из поколения в поколение.

«Благодарю вас, уважаю ваш труд, вашу преданность профессии и мастерство. Я хочу вам пожелать, чтобы каждый день был наполнен гордостью за достижения ваших учеников и воспитанников. Крепкого здоровья, мирного неба и благополучия. С праздником!» – поздравил педагогов Алексей Забозлаев.

В рамках мероприятия почетными наградами были отмечены 38 педагогов. 14 человек получили звание «Почетный работник в сфере образования» от Министерства просвещения РФ. Награду «Отличник просвещения» вручили девяти учителям, а еще пять педагогов были отмечены почетными грамотами Минпросвещения.

Двум педагогам присвоено почетное звание «Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Также семь педагогов получили награды от главы региона – Премию Губернатора за особые заслуги в области педагогической деятельности и Благодарность Губернатора. Особым моментом стало вручение нагрудного знака «За верность профессии» преподавателю Центра искусств для одаренных детей Севера Наталье Шатских.