Губернатор Югры принял участие в совещании с новым полпредом президента в УрФО

Губернатор Югры Руслан Кухарук принял участие в первой рабочей встрече губернаторов Уральского федерального округа с новым полномочным представителем президента РФ Артемом Жогой. Глава региона поделился ключевыми моментами обсуждения.

«Как правильно отметил первый вице-спикер Совета Федерации РФ, врио секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимир Владимирович Якушев, на Урале сосредоточена основная база российской промышленности. Благодаря этому федеральный округ успешно справляется с выполнением задач, поставленных президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным», – подчеркнул Руслан Кухарук.

В ходе встречи новый полпред обозначил регионы УрФО как экономически сильные субъекты Российской Федерации, особо отметив важность людей, которые своим трудом обеспечивают успех региона. Губернатор Югры поддержал эту мысль: «Югорчане, как и все жители УрФО, – надежные, трудолюбивые и сильные духом люди. Вместе нам по плечу любые задачи».

Напомним, что Артем Жога был назначен полпредом президента в УрФО 2 октября. Ранее эту должность занимал бывший губернатор Тюменской области и министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. Летом этого года стал временно исполняющим обязанности генсовета «Единой России», и после осенних выборов официально перешел в Совет Федерации.