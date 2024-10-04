Жители ХМАО массово ринулись в криптовалюту после выхода Hamster Kombat

Размещение мемкоина HMSTR, связанного с кликер-приложением Hamster Kombat, вызвало настоящий криптовалютный бум среди югорчан. Такими данными поделились аналитики МегаФона на основе обезличенного трафика абонентов на тематических ресурсах.

Так, интернет-трафик на криптоплощадки в ХМАО увеличился на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Теперь югорчане входят в топ-15 самых активных криптотрейдеров в России, наряду с жителями Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской и Свердловской областей и других крупных регионов.

Наибольший всплеск интереса был зафиксирован после того, как 26 сентября мемкоин вышел на восемь мировых бирж.

«В Югре в день официального выхода токена HMSTR на биржевые площадки суммарный объем передачи данных с сайтов основных криптобирж превысил среднедневные показатели на 68 %», – указали в сообщении.

Интерес к криптовалютам в России в целом также вырос. В сентябре этого года трафик на крупнейшую криптобиржу OKX увеличился на 840%, что стало рекордом среди подобных платформ. При этом несколько площадок, таких как Binance и KuCoin, наоборот, зафиксировали снижение посещаемости.

Важно отметить, что с 1 ноября 2024 года в России вступит в силу закон о легализации деятельности по добыче криптовалюты. Ожидается, что это поможет урегулировать цифровые операции, а также дать определение ряду понятий, что положительно повлияет на рынок.