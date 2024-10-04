Бывший студент колледжа Лангепаса, напавший с ножом на преподавателя, задержан на два месяца

Лангепасский городской суд избрал меру пресечения для экс-студента, обвиняемого в покушении на убийство преподавателя политехнического колледжа. Молодой парень будет находиться под стражей в течение двух месяцев, до 1 декабря 2024 года. Об этом сообщает телеграм-канал «Суды Югры».

«Заяц Б.М. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч.1 ст. 105 УК РФ», − говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел 1 октября, когда молодой человек беспрепятственно проник в колледж, где ранее обучался, и напал с ножом на преподавателя информатики. К счастью, педагог сумела увернуться от удара и выгнала бывшего студента из кабинета. Никто не пострадал.

По данным местных СМИ, молодой человек вернулся в учебное заведение спустя два года после своего отчисления. В ответ на произошедшее руководство колледжа приняло решение о расторжении контракта с ЧОПом, не сумевшим предотвратить инцидент.