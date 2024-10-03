Полицейские Югры спасли краснокнижных рыб от браконьеров

Сотрудники Сургутского линейного отдела МВД на транспорте задержали троих местных жителей, подозреваемых в незаконной добыче редких рыб, внесенных в Красную книгу РФ. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России.

Во время патрулирования реки Обь полицейские заметили лодку с мужчинами, которые, увидев правоохранителей, попытались избавиться от рыболовной сети и скрыться. После нескольких предупреждений они остановились, утверждая, что не занимаются промыслом.

Однако при проверке оставленной сети длиной 440 метров в ней была обнаружена рыба ценных пород. Экспертиза показала, что ущерб природе составил 1,2 миллиона рублей. Живую рыбу удалось спасти − полицейские выпустили ее обратно в реку.

Орудия незаконной ловли и лодка были изъяты. Подозреваемых доставили в отдел для разбирательства. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 258.1 и 256 УК РФ за незаконную добычу охраняемых видов.