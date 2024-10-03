В Югре прошло заседание антинаркотической комиссии

Губернатор Югры Руслан Кухарук провел заседание антинаркотической комиссии автономного округа, на котором обсуждались меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и эффективность деятельности муниципальных антинаркотических комиссий.

«Общая оценка наркотической ситуации по итогам первого полугодия 2024 года расценивается как нейтральная. Вместе с тем предлагаю заслушать доклады муниципальных коллег об эффективных мерах антинаркотической комиссии», – отметил Руслан Кухарук в начале заседания.

За первые шесть месяцев 2024 года в образовательных учреждениях Югры проведено более пяти тысяч профилактических мероприятий, направленных на предотвращение незаконного потребления наркотиков. Директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин сообщил, что в интернете, мессенджерах и на сайтах образовательных учреждений размещено 390 публикаций, повышающих осведомленность о вреде наркотиков.

Для популяризации здорового образа жизни департаментом молодежной политики и гражданских инициатив проведено свыше 250 мероприятий на региональном и муниципальном уровнях. Как отметил директор департамента Яков Самохвалов, среди ключевых инициатив 2024 года – проект «Зарница 2.0» регионального отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение первых», который привлек более шести тысяч детей, а также культурно-образовательный проект «Три ратных поля России в Сургуте», организованный Центром патриотических проектов «Россия – Моя история» и собравший более 8,5 тысяч участников.

В рамках профилактических медицинских осмотров в образовательных учреждениях заместитель директора департамента здравоохранения Югры Максим Малхасьян доложил, что осмотры прошли 2 213 человек, среди которых не было выявлено случаев наркопотребления.

В ходе заседания также была представлена практика работы муниципальных антинаркотических комиссий. Директор муниципального учреждения «Комплексный молодежный центр «Перспектива» Нефтеюганского района Зиля Амирханова рассказала об организации «Кибердружины», занимающейся выявлением противоправного контента в социальных сетях.

Завершая заседание, Руслан Кухарук поручил департаменту образования и науки Югры проанализировать план профилактических мероприятий в образовательных учреждениях, чтобы повысить их эффективность.