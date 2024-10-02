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​В Югре пройдет инклюзивный фестиваль и турнир по мини-футболу в рамках специальной спартакиады

Югра проведет инклюзивные мероприятия для юных любителей футбола с ОВЗ

​В Югре пройдет инклюзивный фестиваль и турнир по мини-футболу в рамках специальной спартакиады
Фото podflagomdobra.ru

С 3 по 6 октября 2024 года в Ханты-Мансийске пройдет Межрегиональный открытый инклюзивный детский фестиваль «Футбол – школа жизни» и Турнир по мини-футболу в рамках Специальной Спартакиады Ханты-Мансийского автономного округа среди детей и подростков. Эти события станут частью комплексной программы, направленной на социальную адаптацию и реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а также на развитие инклюзивного спорта в регионе.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 4 октября в 11:30 в Универсальном спортивном комплексе-1 по адресу ул. Павла Моденцова, 2. Турнир по мини-футболу завершится 5 октября в 18:00.

Фестиваль проводится Некоммерческой организацией Благотворительный фонд «Под флагом добра» в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» и поддерживается департаментом физической культуры и спорта Югры, департаментом образования и науки округа, а также управлением спортивных мероприятий и массового спорта АУ «ЮграМегаСпорт». Планируется участие до 250 детей и подростков в фестивале и 90 спортсменов в турнире.

В фестивале «Футбол – школа жизни» примут участие команды из образовательных и специализированных школ, детских футбольных клубов и спортивных организаций Ханты-Мансийского автономного округа. Мероприятие уже прошло в 2024 году в Сочи, Белово, Наро-Фоминске и Тюмени, и теперь Ханты-Мансийск стал центром инклюзивного футбола.

Особенность фестиваля – участие известных спортсменов и звезд. Среди приглашенных гостей: экс-защитник сборной России и двукратный чемпион России Дмитрий Сенников, чемпион СССР и России Дмитрий Градиленко, заслуженный мастер спорта Константин Маевский, актёр театра и кино Игорь Сильченко и российская футболистка, мастер спорта международного класса Елена Рыжикова. Специальным гостем фестиваля станет музыкант Михаил Гребенщиков, а ведущим – комментатор «Матч ТВ» Артем Шмельков.

Турнир по мини-футболу Специальной Спартакиады Ханты-Мансийского автономного округа соберет команды из муниципальных образований округа. В нем примут участие спортсмены с интеллектуальными нарушениями в возрасте от 8 до 21 года. Турнир проводится в рамках регионального календаря физкультурных мероприятий Югры на 2024 год. Соорганизаторами турнира выступают региональное отделение Общероссийской благотворительной организации помощи инвалидам с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада России» и Региональная общественная организация «Федерация футбола» ХМАО-Югры.


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Сегодня в 13:31, просмотров: 112, комментариев: 0
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