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​Югорчане начинают получать налоговые уведомления за транспорт, землю и недвижимость

В России стартовала кампания по сбору имущественных налогов за 2023 год

​Югорчане начинают получать налоговые уведомления за транспорт, землю и недвижимость
Фото pixabay.com

В Югре стартовала кампания по уплате имущественных налогов физических лиц за 2023 год. В ближайшие два месяца владельцы земельных участков, объектов недвижимости и транспортных средств получат уведомления с расчетом начисленных налогов: земельного, транспортного и налога на имущество. Кампания также охватывает налог на доходы физических лиц (НДФЛ), в том числе, впервые включающий доходы по банковским вкладам.

На сайте ФНС России была опубликована специальная промостраница, где граждане могут найти ответы на самые распространенные вопросы, связанные с налоговыми уведомлениями: что это за документы, как их получить и оплатить, какие изменения произошли в налогообложении по сравнению с прошлым годом, а также информацию о налоговых ставках и льготах.

До конца октября по всей России планируется направить 60,9 миллионов налоговых уведомлений. Они будут разосланы заказными письмами либо размещены в личных кабинетах налогоплательщиков на портале Госуслуги. Если налогоплательщик пользуется этими сервисами, уведомления будут доступны в электронном виде. По желанию уведомление можно дополнительно запросить в налоговом органе или в МФЦ.

Для граждан, которые уже пользуются личным кабинетом налогоплательщика, уведомления на бумаге не будут отправлены, если пользователь не указал обратного. Также уведомления не направляются, если общая сумма налога составляет менее 300 рублей или если налогоплательщик полностью освобожден от уплаты налога благодаря льготам.

В случае, если до 1 ноября налогоплательщики не получили уведомление, им следует обратиться в налоговую службу или подать заявку через личный кабинет на сайте ФНС.

Крайний срок оплаты налога на имущество, земельного и транспортного налогов установлен на 2 декабря 2024 года.

Управление ФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре напоминает жителям региона об удобном сервисе «Информирование о задолженности». Этот сервис позволяет налогоплательщикам получать информацию о наличии или отсутствии задолженностей по налогам через SMS или электронную почту. Для подключения к услуге необходимо подать согласие через личный кабинет налогоплательщика или в бумажном виде в налоговый орган.

На данный момент уже более 127 тысяч налогоплательщиков Югры воспользовались возможностью подключиться к данному сервису.


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Сегодня в 13:21, просмотров: 151, комментариев: 0
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